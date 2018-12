Wéér kliffen op onze stranden: “We kunnen niet eindeloos blijven betalen voor zandopspuitingen”, zegt Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) Bart Boterman en Leen Belpaeme

10 december 2018

13u32 5 Bredene Het stormachtige weer van afgelopen weekend heeft opnieuw voor klifvorming gezorgd aan de Belgische kust. Volgens Steve Timmermans van Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zijn er over de hele kustlijn zones met kliffen. “Op sommige plaatsen zijn de kliffen anderhalve meter tot twee meter hoog. Er is opdracht gegeven om de kliffen te breken omwille van de veiligheid”, zegt Timmermans.

De duizenden tonnen zand die in het voorjaar werden aangevoerd om het strand op te hogen, zowel ter bescherming van de kust als voor de toeristen, lijken wel weggespoeld. Jaarlijks kost het onderhoud van de stranden zo’n vijf miljoen euro. Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) vindt dat weggegooid geld. “De werken die in de voorbije jaren via het Masterplan Kust zijn uitgevoerd, hebben zeker voor een betere kustverdediging gezorgd. Helaas is het Masterplan Kust ondertussen ingehaald door de realiteit van een stijgende zeespiegel en klimaatverandering. Er is meer ambitie nodig. We kunnen niet eindeloos blijven betalen voor zandopspuitingen die telkens opnieuw een kortetermijnoplossing zijn gebleken”, reageert Vandenberghe. “Na een stevige storm is het bijvoorbeeld al meermaals voorgevallen dat de dure zandopspuitingen in enkele uren tijd volledig in zee zijn verdwenen.”

‘Nog geen stap verder dan in 2011'

“Het plan om via eilanden in zee de kust extra te beschermen mag stilaan worden opgeborgen. En op een alternatief is het nog wachten”, zegt Vandenberghe. “Hoewel Vlaanderen de voorbije jaren de meest prangende problemen op het vlak van kustbescherming heeft aangepakt, blijft er twijfel of de huidige kustverdediging ook op lange termijn effectief en betaalbaar blijft.”

Volgens Steve Timmermans van MDK biedt het zand niettemin nog steeds bescherming. “Het zand is weliswaar uitgevlakt richting de laagwaterlijn, maar de volumes zijn nog aanwezig en bieden nog steeds bescherming tegen een honderdjarige storm. Het klopt dus niet dat al dat zand volledig is weggespoeld”, aldus Timmermans.

Toch zal burgemeester Steve Vandenberghe tijdens het kustburgemeestersoverleg en in het Vlaams parlement blijven aandringen voor een duurzame oplossing. “Ik kan niet anders dan vaststellen dat we nu beleidsmatig eigenlijk nog geen stap verderstaan dan in 2011", aldus Steve Vandenberghe.

Minister Ben Weyts (N-VA) is niet opgezet met de kritiek. “De minister bekijkt de kustverdediging op lange termijn en zonder taboes. Hij wil onderzoeken wat de beste en meest duurzame manier is. Het is vreemd dat de minister nu kritiek krijgt van een kustburgemeester. Want als de minister op de langere termijn nadenkt over structurele kustverdediging, zoals bijvoorbeeld de piste van een proefeiland, dan zijn de kustburgemeesters de eerste om luid te protesteren. Vlaanderen investeert op dit mogelijk inderdaad in zandsuppleties, maar als de kustburgemeesters blijven protesteren tegen elke andere oplossing, dan zal Vlaanderen ook in de toekomst zand moeten blijven aanvoeren”, reageert Jeroen Tiebaut, woordvoerder van Ben Weyts.