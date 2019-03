Wandelpad richting Grasduinen blijft voor beroering zorgen: campingbewoners bezorgd én proces loopt nog Leen Belpaeme

25 maart 2019

18u16 0 Bredene Het schepencollege van Bredene wilde gisteren het pad richting Grasduinen inwandelen, maar botste op gefrustreerde campingbewoners. Volgens de gemeente is de jarenlange procedure met Park Costa afgelopen en is de grond definitief van de gemeente. Toch loopt er volgens de campinguitbaters nog een procedure met op 12 september een zitting in de rechtbank.

Er loopt al jaren een juridische procedure over een stuk grond waarop een pad moet komen dat de Koningin Astridlaan en domein Grasduinen verbindt. De gemeente wil een vlotte verbinding naar de groene long middenin de campingzone. Al in 1998 startte er een onteigeningsprocedure. Pieter Vitse en Nathalie Boydens van camping Park Costa kochten de grond in 2003. “In de akte staat dat wij eigenaar zijn van de grond, maar dat er een juridische kwestie was rond een strook aan de zijkant.” De laatste jaren ontstond er een welles-nietesspelletje tussen de gemeente en de campinguitbaters. Uiteindelijk riskeerden de uitbaters een dwangsom van 500 euro per dag dat ze de grond niet vrijmaakten. De gemeente is sinds 25 februari in de weer met het aanleggen van het pad richting Grasduinen langs een wirwar van chalets.

Het gemeentebestuur verzamelde gisteren om het pad symbolisch in te wandelen. Opvallend is dat er nog werk aan de winkel was. Over de lengte van 700 meter lagen overal nog verhogingen van waar ooit terrassen of petanqueterreinen stonden. De gemeente maakt zich sterk dat het pad tegen juni zal klaar zijn. Ondertussen stonden ongeruste campingbewoners het schepencollege op te wachten. Ze vrezen voor overlast, vandalisme en diefstal als er ’s nachts mensen langs het pad komen. Maar burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) maakte zich boos. Volgens de gemeente is er al een jaar geleden een definitieve uitspraak geweest en wisten de uitbaters al langer dat ze de nodige maatregelen moesten nemen. “De uitbaters hebben jarenlang geld verdiend door onze grond uit te baten”, zegt de burgemeester.

Peter Vanhoorne, advocaat van de uitbater van de camping, bevestigt echter dat er op 12 september nog een zitting is over de zaak. “Er is inderdaad een onteigeningsvonnis en een dwangsom. In dat arrest staat dat de gemeente beschikt over precaire rechten en op eigen risico de gronden in bezit neemt, maar alles kan nog ongedaan gemaakt worden in herziening.” De uitbaters zelf zijn ontgoocheld dat de gemeente drastische maatregelen nam. “Ze hebben 15 jaar niets gedaan en dan moet het nu plots zo snel terwijl ze eigenlijk de zaak nog kunnen verliezen. We hebben al verschillende keren de hand uitgestoken en waren zelfs nog bezig met een voorstel voor een pad van 2,5 meter. Waarom moet dat vijf meter breed zijn? Wij willen ervoor zorgen dat onze campingbewoners ook nog wat van de rust kunnen genieten. Als nu blijkt dat we geen gelijk halen zullen we de nodige maatregelen treffen om de camping af te schermen.”

Ook algemeen directeur van de gemeente Yannick Wittewrongel bevestigt dat er nog een procedure loopt. “Maar die procedure gaat enkel nog over de vergoeding die ze moeten krijgen. De uitbaters willen een vergoeding op basis van de huidige waarde, terwijl die bepaald moet worden op de waarde in 1998. Ze proberen in de rand ook de onteigening zelf aan te vechten, maar ze maken weinig kans.”