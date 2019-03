Walter (63) wandelt elke dag 10 kilometer en raapt onderweg alles op wat niet thuishoort op het strand Leen Belpaeme

08u02 0 Bredene Walter Rogiers (63) wandelt elke dag tien kilometer op het strand en ruimt ondertussen het afval op dat hij tegenkomt.

Een jaar geleden kwam Walter Rogiers vanuit Waasmunster in Bredene wonen. Tijdens zijn wandelingen op het strand ruimde hij al eens wat afval op. Zo kwam hij in contact met de Proper Strand Lopers. Ondertussen gaat hij elke dag tien kilometer wandelen en onderweg raapt hij alles op wat niet in de natuur thuishoort. “Het is een passie geworden en een vast onderdeel van mijn dag. Ik wandel zo’n twee uur en ondertussen kan ik mijn steentje bijdragen voor het milieu. Ik ben zelf een grote hondenliefhebber. Met mijn inspanning wil ik er dan ook voor zorgen dat geen enkel dier in de problemen hoeft te komen door het afval die wij als mensen achterlaten. Wat ik opraap, breng ik soms naar het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Daar worden statistieken bijgehouden van wat we allemaal vinden op het strand”, vertelt Walter. Hij krijgt vaak reacties op zijn inspanningen. “Mensen appreciëren het wel wat je doet. Ik kon ondertussen al zo’n 20 mensen motiveren om zelf de handen uit de mouwen te steken en ik heb een vijftal mensen die regelmatig met me meegaan. De jongste is 13 jaar. Dat is een leerling op een school waar we een voordracht hebben gegeven. Ondertussen belt hij af en toe om te vragen of hij mee mag met me tijdens mijn wandeling op het strand.”