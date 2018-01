Walen riskeren zwaardere straffen na caravanbrand 31 januari 2018

Twee Walen, een man en zijn schoonzoon, hebben zich gisteren in het Gentse hof van beroep verdedigd na brandstichting op een camping in Bredene. In eerste aanleg kregen ze hiervoor achttien maanden cel, waarvan zes effectief.





De zware brand legde op 12 januari 2017 drie stacaravans in de as op camping Park Costa in Bredene. Het onderzoek bracht de speurders onder meer bij de 56-jarige Patrice B. uit het Waalse Colfontaine, eigenaar van een van de caravans. Hij was in beroep aanwezig, maar ontkende dat hij iets maakt heeft met de brand. "Hoeveel ongeluk kan je hebben?", stelde de procureur-generaal. "Het is al de zoveelste keer dat er een brand in uw buurt uitbreekt. De brand woedde drie dagen voor de verzekeringspolis zou verstrijken. Het hele dossier spreekt tegen u en uw schoonzoon", aldus de procureur-generaal, die drie jaar celstraf vorderde. Advocaat Kris Vincke vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt. "Er is geen concreet bewijs dat hij de brand gesticht heeft. Ook de stelling van vermeende verzekeringsfraude vind ik vergezocht", stelde hij. Arrest volgt op 7 maart. (DJG)