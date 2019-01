Vrouw onwel op camping, brandweer voert CO-metingen uit BBO

03 januari 2019

12u15 0 Bredene De hulpdiensten werden woensdag rond middernacht opgeroepen voor een vrouw die onwel werd op camping Ter Hoeve in de Zandstraat in Bredene. Ze liep mogelijks een CO-intoxicatie op, waardoor de brandweer ter plaatse kwam met de nodige meetapparatuur en materiaal om de gastoevoer af te sluiten.

De vrouw, die in een stacaravan verblijft, had eerder al last van duizeligheid en hoofdpijn. Ze werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze onwel werd. Er was meteen sprake van een mogelijke CO-vergiftiging maar volgens de brandweer van Oostende werden geen verhoogde concentraties van CO gemeten in de stacaravan. Er lagen dus andere medische oorzaken aan de basis van de symptomen. De vrouw verkeert niet in levensgevaar.