Vrijwilligers bezorgen senioren al 42 jaar een gezellige kerstavond: “Ik zou niet weten wat anders te doen” Leen Belpaeme

25 december 2018

10u32 0 Bredene In Bredene wordt al 42 jaar een Kerstreveillon georganiseerd voor senioren op kerstavond. Ook maandagavond stonden vrijwilligers klaar om de senioren een gezellige avond te bezorgen. Rita Jacobs (73) en Veronique De Keyser (72) horen bij de ouderdomsdekens die al 42 jaar hun kerstavond doorbrengen achter de schermen van het reveillon.

Om 17.30 uur maandagavond gaan de deuren van de zaal in het MEC Staf Versluys open, maar de eerste senioren staan al een tijdje klaar. Heel wat mensen hebben dan ook uitgekeken om kerstavond door te brengen in gezelschap. Rita en Veronique staan sinds een vijftal jaar traditioneel achter de bar. Ze hebben de afgelopen 42 jaar al heel wat meegemaakt. “Toen Willy (Vanhooren, nvdr) het kerstreveillon opstartte vroeg hij of we wilden helpen. Op de eerste editie waren er nog veel minder mensen aanwezig. Het was toen enkel voor alleenstaande ouderen vanaf 65 jaar. We zijn elk jaar opnieuw komen helpen. De kinderen kwamen mee om te helpen en onze ouders waren als alleenstaande ook welkom. Ik zou kerstavond niet anders willen doorbrengen”, klinkt het bij de dames. Ook na 42 jaar denken ze er niet aan om te stoppen en zelf de benen onder tafel te schuiven. “Ik zou verloren lopen op kerstavond zonder het kerstreveillon. Hopelijk kunnen we het nog lang blijven doen. Je merkt dat veel ouderen hier echt van genieten. Ze komen dan ook elk jaar terug. Als we zelf niet meer kunnen helpen komen we niet om te eten. Dat zou gewoon vreemd aanvoelen. Nu eten wij ook, maar snel even tussendoor.”

Het feest vindt al enkele jaren plaats in het MEC Staf Versluys. “In de beginjaren zaten we ondermeer in de kelder van Bredene Palace, dat ondertussen is afgebroken. Dat was daar totaal niet op voorzien. We moesten voor de start van het feest eigenlijk alles afkuisen voor we konden beginnen. Door de damp was het plafond ook eens in de soep gevallen. Ook de koffie werd geïmproviseerd en opgegoten met grote tonnen”, blikken de dames terug.

Willy Vanhooren was de initiatiefnemer 42 jaar geleden. “Op televisie werd altijd gevraagd om eens een eenzame uit te nodigen. Zo is het idee ontstaan om alle alleenstaande ouderen in de gemeente uit te nodigen voor een gezellige avond. Toen we verhuisden naar het Sportcentrum mochten er ook koppels komen omdat we meer ruimte hadden. Ondertussen zijn er de laatste jaren telkens zo’n 500 deelnemers. De vrijwilligers bestaan ondertussen uit een jongere generatie, maar we blijven nog met vijf van de oorspronkelijke bende over. Ook Jens (schepen en zoon van, nvdr) is er al 42 jaar bij. Hij was zeven maanden oud tijdens de eerste editie. Vanaf zijn 7 jaar begon hij ook te helpen. Hij mocht dan de vestiaire doen en kreeg daar een ‘frangsje’ voor”, vertelt Willy. Ondertussen is Jens de voorzitter van de organisatie van het Kerstreveillon.

Yvonne Cordier (86) is één van de senioren die er al jaren bij is. “Ik vind het leuk om hier te komen. Je bent eens weg en het is plezant om zo onder de mensen te zijn op Kerstavond.”