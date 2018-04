Vrienden peddelen 24 uur voor goed doel: "Graag minder plastic in zee" 30 april 2018

02u30 0 Bredene Terwijl veel mensen dit weekend door het slechte weer gezellig binnenbleven, vertrokken vrienden Jan Moermans en Wim Pyl zaterdag om 17 uur in het Franse Houtkerque al peddelend richting de Noordzee. Hun actie tegen plastic afval in zee leverde al 1.000 euro op.

Het voorspelde stormachtige weer dwong hen om voor plan B te kiezen. "We zijn begonnen op de IJzer en na de tweede halte zijn we de Leie opgegaan tot vlak voor Kortrijk. We zijn uiteindelijk teruggekeerd naar de IJzer om te peddelen tot aan Nieuwpoort. Van daaruit hebben we met de auto richting Oostende gereden om het laatste stukje op de Noordzee af te leggen", vertellen de Tongerse vrienden Jan Moermans en Wim Pyl.





Met hun 24-urenactie Suited Up willen ze het dumpen van plastic afval in zee en binnenlandse wateren aanklagen. "Vorig jaar hebben we zelf afval uit het water gehaald, maar daarna zagen we dat alles wat stil viel. We wilden daarom dit keer met onze actie geld inzamelen voor een organisatie die zich op een duurzame manier inzet, zoals Sea Shepherd." De heren konden gisteren na hun lange tocht op het strand van Bredene al een cheque van 1.000 overhandigen aan de organisatie. Ondanks het gure weer dachten Jan en Wim niet aan stoppen. "De regen en de wind waren zeker niet aangenaam, maar het was ook geen ramp. Jan heeft vooral veel gevloekt door de ontsteking op zijn schouder, maar hij wou blijven volhouden", zegt Wim. "Ik ben blij dat ik dit tot een goed einde kon brengen", vult Jan Moermans aan. (LBB)