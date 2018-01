Voor rechter na schermutseling met winkeldief UITBATER PROXY DELHAIZE RISKEERT ZES MAANDEN CEL BART BOTERMAN

02u43 0 Archief JVK Tom Jacobs, uitbater van Proxy Delhaize, riskeert een celstraf van zes maanden. Bredene Tom Jacobs, uitbater van Proxy Delhaize in de Kapelstraat, is gisteren voor de rechter verschenen omdat hij een winkeldief zou geslagen hebben. Hij riskeert zes maanden cel en heeft volgens de procureur een agressieprobleem. "Dit is de wereld op zijn kop. Ik verhinder dat die dief op de vlucht slaat, en nu sta ik zelf voor de rechter", aldus Jacobs.

Het openbaar ministerie besliste de uitbater te dagvaarden naar aanleiding van twee feiten. Het eerste dateert van februari 2015 en werd eerder nochtans geseponeerd. Een bejaarde man had volgens de uitbater voor 20 euro charcuterie gestolen. Toen de uitbater hem aansprak, zou er een schermutseling ontstaan zijn en belandde de bejaarde man met het nodige theater op de grond. De politie kwam ter plaatse en stelde processen-verbaal op. Het parket besloot de zaak niet verder te vervolgen op basis van twijfel. Zowel de winkeldiefstal als de slagen waren niet bewezen. Tot er zich in november 2016 opnieuw een schermutseling voordeed. Een Waalse man wilde de inhoud van zijn rugzak niet tonen aan de kassierster. Daarop belde ze de politie en riep ze de zaakvoerder erbij. "Op de camerabeelden is duidelijk te zien hoe de zaakvoerder het slachtoffer bij de keel grijpt, achteruit duwt en drie keer slaat met gebalde vuisten. Het slachtoffer kwam met zijn achterhoofd tegen een tafel terecht en liep kwetsuren op. Het is duidelijk dat de winkeluitbater een agressieprobleem heeft. Daarom werd ook beslist om het geseponeerd dossier van 2015 alsnog voor de rechter te brengen. Ik vraag 6 maanden effectieve celstraf", sprak de procureur tijdens de pleidooien.





Recht in eigen handen

Uitbater Tom Jacobs viel haast van de beklaagdenstoel. "Die dief probeerde me weg te duwen om op de vlucht te slaan, ik wilde dat verhinderen. Ik heb hem gewoon geïmmobiliseerd tot de politie ter plaatse was. Bij die bejaarde man is er zelfs helemaal niets gebeurd", diende Jacobs de procureur en de rechter van antwoord. "We kunnen als maatschappij niet tolereren dat mensen het recht in eigen handen nemen. Daar zijn de politie, het parket en de rechtbank voor. U heeft duidelijk een agressieprobleem waaraan gewerkt moet worden", antwoordde de procureur op haar beurt.





Machteloos

"Ik een agressieprobleem? In de twaalf jaar dat ik zaakvoerder van het filiaal ben, heb ik al minstens 1.000 diefstallen meegemaakt. Waar zijn al die andere slachtoffers? Telkens bel ik de politie en intussen heb ik al honderden dvd's met camerabeelden van diefstallen. Ik voel me machteloos in mijn eigen winkel. Geen enkele keer werd ik als burgerlijke partij opgeroepen, maar nu moet ik mij wel zelf komen verantwoorden. De wereld op zijn kop", aldus Jacobs. Hij vroeg de opschorting, maar daar verzette het parket zich tegen. Mogelijk moet de man een cursus agressiebeheersing volgen. Uitspraak op 19 februari.





Pittig detail: zowel de bejaarde man als de Waal werden niet vervolgd voor diefstal omdat er geen bewijzen waren.