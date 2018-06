Voor het eerst een eigen kamer OUDSTE IBISJONGEREN ZEGGEN GROTE SLAAPZALEN VAARWEL LEEN BELPAEME

02 juni 2018

02u49 0 Bredene Koninklijk Werk Ibis zet dit weekend ter gelegenheid van het vernieuwde internaatgebouw de deuren open. De kinderen slapen niet meer in slaapzalen met 28 bedden. De oudste hebben nu een eigen kamer, de jongste delen nog een kamer, maar wel in kleinere groepen.

Sinds de oprichting van Koninklijk Werk Ibis in 1906 sliepen de Ibisjongens altijd samen in grote groepen. In het begin zelfs nog in hangmatten, maar de laatste decennia in vier slaapzalen met 28 bedden. "Het is voor onze leerlingen nu al een wereld van verschil op vlak van rust en welbevinden. De oudste 28 leerlingen hebben voortaan zelfs een eigen kamer. Ze hebben veel meer privacy", licht algemeen directeur Philip Declercq toe. De kamers zijn sober ingericht. De leerlingen kunnen wel op een bord enkele posters ophangen. "Daarnaast is er ook een gezamenlijke ruimte waar ze onder meer televisie kunnen kijken. In het internaatgebouw werd het gelijkvloers gerenoveerd en werden de grote slaapzalen opgedeeld in kleinere kamers voor de jongere leerlingen", vertelt de directeur.





Raadzaal en bunker

Per leeftijdsgroep zijn er ook leefruimtes die voortaan nog meer verspreid werden over de site. Ook het oud-gemeentehuis wordt gebruikt. Ibis kocht het gebouw in 2015. "De benedenverdieping werd grondig aangepakt en is nu een leefkamer en praktijkklas. Boven hebben we niet veel veranderd. De ruimte zal dan ook veel herinneringen oproepen bij mensen die hier nog de raadzaal gekend hebben of hier gehuwd zijn. Wat weinig mensen weten, is dat er hier ook een bunker ligt uit de Tweede Wereldoorlog", licht Declercq nog toe.





In Koninklijk Werk Ibis worden 110 kinderen van 6 tot 16 jaar opgevangen. "Uniek is nog altijd dat ze hier een totaalzorg krijgen.Wij regelen alles voor de kinderen, van hun kledij tot een bezoek aan de tandarts." Een van de problemen blijft dat de school nog geen erkenning kreeg om een derde graad in te richten. "Vroeger gingen de kinderen op hun 16de aan boord van een schip, maar ondertussen is dat anders. Op hun 16de moeten ze van school veranderen, maar sommige leerlingen moeten verder opgevolgd worden. We zullen in september een proefproject starten met zeven leerlingen die naar het vijfde leerjaar gaan op een andere school, maar ze mogen hier blijven wonen in ons weekend- en vakantiehuis. Op die manier werken ze als het ware aan begeleid zelfstandig wonen. We zullen daarvoor extra personeel aanwerven."





De deuren van Ibis gaan vandaag en morgen uitzonderlijk open voor het grote publiek van 14 tot 18 uur.