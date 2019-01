Voetpaden Peter Benoitlaan en Prins Karellaan worden aangepakt Leen Belpaeme

18 januari 2019

Op 21 januari start de firma Degroote met de heraanleg van de voetpaden bij de residentie Verona. De werken starten in de Prins Karellaan, in het gedeelte tussen de Hendrik Consciencelaan en de Peter Benoitlaan. Hier zal de heraanleg 1 één week duren. De voetpadzone in de Peter Benoitlaan zal van 28 januari tot en met 22 februari heraangelegd worden. Hierdoor zal het voetpad aan de zijde oneven nummers in de Peter Benoitlaan en Prins Karellaan tijdelijk ontoegankelijk zijn. Voor de opritten zal dit tijdelijk ook het geval zijn. De opgegeven planning is steeds onder voorbehoud van een vlot verloop van de werken en gunstige weersomstandigheden.