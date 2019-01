Vier ongevallen door de sneeuwval BBO

23 januari 2019

13u51 0 Bredene In Bredene is woensdagmorgen een ongeval gebeurd met een Ford Transit langs de Brugsesteenweg. Oorzaak was de hevige sneeuwval en het gladde wegdek.

Volgens de politiezone Bredene/De Haan begon de Ford Transit rond 6.10 uur te slippen en ramde het voertuig een verkeersbord. Dat verkeersbord raakte stuk en de Transit licht beschadigd. Het ongeval zorgde voor enige hinder en vertraging op de Brugsesteenweg.

De politie van Bredene/De Haan had woensdag morgen nog meer werk door de weersomstandigheden. In totaal had de zone te kampen met vier ongevallen. Om 6.45 uur slipte een Nissan Almera in de Duiveketestraat in De Haan. Het voertuig belandde in de gracht en moest eruit getrokken worden door een takelwagen. Op de hoek van de Bloemenlaan en de Langestraat te Wenduine kwamen rond 8.30 uur een Porsche Cayenne en een Ford C-Max met elkaar in aanrijding met stoffelijke schade en enige verkeershinder op het kruispunt tot gevolg.

Rond 9 uur slipte een Mercedes Sprinter op de Koninklijke Baan te De Haan nabij het Zeepreventorium en kwam dwars over de rijbaan te staan. Het voertuig moest getakeld worden. Bij geen enkel ongeval was er sprake van gewonden.