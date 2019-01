VIDEO: Kersthuis sluit af met recordaantal bezoekers en recordopbrengst voor Make-a-Wish Leen Belpaeme

13 januari 2019

Dennis Pluy pakte dit jaar opnieuw uit met een indrukwekkend Kersthuis in zijn eigen woning. Terwijl de winterevenementen op de meeste plaatsen afgesloten zijn op het einde van de kerstvakantie kon je bij Dennis nog een weekje langer baden in de kerstverlichting. Zondagavond om 20 uur was het officieel gedaan, maar niet zonder een nog een indrukwekkende lichtshow op de gevel langs de Prinses Elisabethlaan. Er kwamen dit jaar een recordaantal bezoekers langs. Meer dan 1500 nieuwsgierigen kwamen op bezoek. In het eerste jaar waren dat er slechts 450. Het Kersthuis is dan ook een echte attractie geworden in de kustgemeente. Bezoekers konden raden hoeveel lichtjes er in het huis en aan de gevel opgehangen werden. Vier mensen kwamen op het exacte aantal uit: 40397. Via lottrekking werd de winnaar uiteindelijk gekozen. Via de installatie op zijn voorgevel maakte Dennis ook bekend hoeveel de verkoop van Oscar’s Lukken ten voordele van Make-a-Wish dit jaar heeft opgebracht. De opbrengst is 4692,33 euro ofwel opnieuw een record voor het Kersthuis. Er werd 266 kilogram lukken verkocht.