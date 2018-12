VIDEO. Dennis steekt de 40.000 lichtjes van zijn kersthuis aan: “De hele familie heeft een maand lang meegeholpen” Leen Belpaeme

07 december 2018

19u20 0 Bredene Nu Sinterklaas terug naar Spanje is, is het uitkijken naar Kerstmis. Bij Dennis Pluy in Bredene is de kerstgekte al volledig toegeslagen. Hij bouwde net als de voorgaande jaren de benedenverdieping van zijn huis om tot een kersthuis met meer dan 40.000 lichtjes. Dennis weet hoeveel het er precies zijn, maar dat verklapt hij pas na afloop. Tot dan kunnen bezoekers raden.

1.100 mensen brachten vorig jaar een bezoek aan het kersthuis van Dennis Pluy in de Prinses Elisabethlaan in Bredene. Het jaar daarvoor waren dat er nog 950 en daarvoor 450. Het aantal bezoekers stijgt mee met het aantal lichtjes dat Dennis gebruikt om de magie van Kerst tot leven te laten komen. Om u een idee te geven: in 2009 waren er ‘slechts’ 380 leds en 320 traditionele kerstlichtjes. Vier jaar geleden begon Dennis ook met het versieren van zijn interieur. In 2015 zat hij al aan 14.539 lichtjes. Vorig jaar klopte hij af op 31.464 om er nu nog eens ongeveer 9.000 bij te doen. Eén iemand kon vorig jaar het exacte aantal lichtjes raden.

Maand werk

Voor de Bredenaar zijn dit hoogdagen. Zijn woonkamer is dan wel een klein museum geworden, maar hij voelt zich er helemaal thuis. “In deze periode heb ik niets anders nodig. Ik ga ’s nachts werken, sta om 16 uur op, help mee om de ‘lukken’ in te pakken die we verkopen voor Make a Wish en ik doe de deur open voor bezoekers. Meer heb ik niet nodig”, glundert Dennis. Hij startte met de opbouw op 10 november. “Ik verzamel eerst alle versiering en begin met het opzetten van de bomen. Zo beginnen we dan alles samen te stellen om ervoor te zorgen dat de versiering elk jaar anders is.” De hele familie helpt mee, net als vriendin Els Van Coile. Tot de laatste dag werd hard gewerkt om alle details goed te krijgen.

De bezoekers kunnen heel wat ontdekken. Voor de bomen werden naast lichtjes en duizenden kerstballen ook beren, vlinders, rozen tot zelfs kurken gebruikt. “Ik koop doorheen het jaar het een en ander bij. Ik probeer tweedehands in grote hoeveelheden versiering op te kopen.” Nieuw dit jaar zijn onder meer de lichtjes aan het plafond. “We hebben ook katvriendelijke bomen die aan het plafond hangen. We hebben de verlichting in de gang verdubbeld. Er hangen daar nu 7.000 lichtjes in totaal. We hebben ook een ouderwetse kerstboom met de typische versiering van vroeger.”

In de keuken worden intussen volop ‘lukken’ gebakken voor Make a Wish. “Vorig jaar hebben we 2.418 euro ingezameld. We hadden 1.004 zakken verkocht. Dat waren behoorlijk wat koekjes”, lacht Dennis, die daarbij hulp krijgt van papa Oscar.

Het kersthuis blijft open tot 13 januari. “In januari en februari val ik dan in een zwart gat, maar na de zomer begint het altijd weer te kriebelen”, lacht de kerstfanaat.