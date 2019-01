VIDEO. Beschonken bestuurster pleegt vluchtmisdrijf, auto brandt uit na parkeren Bart Boterman

13 januari 2019

15u10 0 Bredene In de Henri Zwaenepoelstraat in Bredene-Sas is vanmorgen rond 6 uur een auto volledig uitgebrand. “Het voertuig was even voordien betrokken geraakt in een verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Oostende. De bestuurster legde een positieve ademtest af”, zegt commissaris Dennis Goes van de politiezone Bredene/De Haan.

De brandweer en politie werd opgeroepen toen buurtbewoners de auto in lichterlaaie zagen staan. Het zorgde voor een spectaculaire vlammenzee. De brandweerlui waren snel aanwezig, maar de Opel Astra was al lang verloren. De eigenares, die in de buurt woont, had haar auto er net geparkeerd.

“De bestuurster (39) was even voordien betrokken geraakt in een verkeersongeval met enkel stoffelijke schade in Oostende. De vrouw pleegde vluchtmisdrijf en reed richting huis. De brand is allicht ontstaan door kortsluiting als gevolg van het ongeval”, zegt commissaris Dennis Goes. De politie vond de eigenares thuis. Ze legde een positieve ademtest af. “En ze zal zich op latere datum voor de rechtbank moeten verantwoorden. Haar rijbewijs kon niet worden ingetrokken omdat het mee in rook op ging”, gaat Goes verder.

De vlammenzee zorgde eveneens voor schade aan een appartementsgebouw naast de wagen. “Toen de politie ter plaatse kwam, reikten de vlammen metershoog tot aan het appartement op de eerste verdieping. Twee volwassenen en drie kinderen werd uit voorzorg geëvacueerd. Verschillende ramen van het gebouw barstten door de hitte en de gevel was zwartgeblakerd”, duidt commissaris Goes. Het huis is wel nog bewoonbaar.