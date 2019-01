VIDEO: Auto brandt volledig uit in Bredene-Sas Bart Boterman

13 januari 2019

15u10 0 Bredene In de Henri Zwaenepoelstraat in Bredene-Sas is zondagmorgen rond 6 uur een auto volledig uitgebrand. Het raam en een deur van de woning naast het voertuig raakten eveneens beschadigd.

De brandweer werd opgeroepen toen buurtbewoners de auto in lichterlaaie zagen staan. De pompiers blusten het vuur, maar de Opel Astra is volledig verwoest. Een raam van een woning sneuvelde en ook een voordeur liep brandschade op.

De oorzaak is voorlopig niet volledig duidelijk. Volgens onofficiële bronnen zou het voertuig eerst een ongeval hebben meegemaakt. De brand zou het gevolg zijn van een kortsluiting door het ongeval. Het is nog wachten op bevestiging van de politie. Later meer.