Veroordeeld voor 'volwassen' kinderporno 27 januari 2018

03u49 0

Een 67-jarige man uit Bredene is dan toch veroordeeld door de Brugse strafrechter wegens het bezit van tien kinderpornografische foto's. B.M. en zijn advocaat hadden nochtans de vrijspraak gevraagd omdat ze betwisten dat het om kinderporno ging.





"De man haalde zijn foto's van de website FineArtTeens, waar op de homepage een disclaimer staat dat zijn 'ten stelligste illegale porno verbieden en dat alle modellen 18 jaar of ouder zijn.' Bovendien, het gaat hier om 10 foto's waarvan we niet weten hoe oud ze zijn. Het zijn jongvolwassenen, maar zijn ze 16, 18, 20 jaar of ouder? Dat kunnen we niet afleiden", vonden ze. De rechter oordeelde dat het op die beelden wel degelijk om tieners ging, die niets met de bewuste website te maken hebben. Bij een huiszoeking bij B.M. werden een laptop, een pc, 17 mediadrager en 25dvd's in beslag genomen, waarop heel wat schunnig materiaal stond.





Hij krijgt er nu 9 maanden cel en 600 euro boete voor. (JHM)