Vermeende auto-inbreker: "Ik ben op toeristische trip" 23 juli 2018

02u28 0

Een 18-jarige Napolitaan ontkent dat hij ruim dertig inbraken heeft gepleegd in wagens en mobilhomes aan de kust. "Ik was enkel op een toeristische trip", verklaarde hij.





Michele A. werd een week geleden opgemerkt door een politiepatrouille in de buurt van de tramhalte Renbaan in Bredene. Hij had een schroevendraaier op zak en gedroeg zich vreemd. Kort nadien bleek er te zijn ingebroken in twee mobilhomes en wagens in de buurt. Het gerecht vermoedt dat de Italiaan de feiten pleegde. Hij komt mogelijk ook in aanmerking voor de tientallen auto-inbraken die de afgelopen weken aan de kust gebeurden. De Brugse raadkamer verlengde de aanhouding van de verdachte met een maand. (SDVO)