Verkiezingsborden van sp.a? Je zal er geen enkel zien 30 april 2018

02u29 0 Bredene De Bredense sp.a-lijst zal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen geen verkiezingsborden plaatsen.

"De mensen zien enkele weken voor de stembusslag plots tientallen borden in het straatbeeld opduiken, vaak niet allemaal even smaakvol", vertelt burgemeester en lijsttrekker Steve Vandenberghe. "Maar voor ons is het ecologische aspect nog belangrijker. Samen met coalitiepartner CD&V zetten we in het gemeentebestuur sterk in op milieuvriendelijkheid. En dan zouden we in één maand alle principes overboord gooien en massa's houten borden en affiches in de gemeente plaatsen? Borden die een maand later gewoon worden weggegooid", zegt burgemeester Steve Vandenberghe. "We zullen wel nog een aantal affiches en folders verdelen, maar zoveel mogelijk op 100 procent gerecycleerd papier." Sp.a roept de andere partijen op om hetzelfde te doen. (LBB)