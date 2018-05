Vergeet Ibiza, hier komt gratis dancefestival 'Sea & Dance' 19 mei 2018

02u39 0 Bredene De gemeente en de organisatoren zijn vastbesloten om de negatieve ervaringen van de laatste jaren volledig van zich af te schudden met het nieuwe dancefestival op 12 augustus. Vandaar ook de nieuwe naam: Sea & Dance. Er komt geen verwijzing meer naar Ibiza en de toegang is gratis.

De voorbije jaren ontstonden er telkens problemen omdat er gratis tickets werden weggeven omdat de ticketverkoop niet liep zoals het moest. Deze keer moet je je wel registreren en er wordt één ticket gegeven per e-mailadres. Je kan het ticket downloaden vanaf 1 juni. De organisatie geeft de eerste kans aan de mensen in de omgeving. "Iedereen kan al een ticket aanschaffen, maar we maken eerst reclame in de regio en gaan dan pas breder", licht organisator Nic Keirsmaekers van Fandango toe. Het aantal bezoekers wordt op 10.000 bezoekers gehouden. "We willen de situatie onder controle houden. We nemen ook maatregelen voor de veiligheid. Zo zullen er geen rugzakken toegelaten worden op het terrein." Er staan in totaal dertig artiesten op twee grote podia en daarnaast is er een kleiner podium voor lokaal talent en nieuwkomers.





Yolotanker

"We hebben dj's als Yolotanker, die nu bekendheid verwerft op Studio Brussel. We hebben geen internationale namen, maar dat is ook moeilijk voor een gratis festival. Volgens ons is dat ook niet nodig. We brengen goede Belgische artiesten." De gemeente zorgt voor ondersteuning: Sea&Dance zal dezelfde infrastructuur gebruiken als Afro C. (LBB)