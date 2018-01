Veld & Duin zamelt 10.000 euro in 02u37 0 Foto LBB

Veld & Duin vierde dit jaar zijn 50-jarig bestaan met een feestweekend, tentoonstelling en tal van bijzondere animaties. "Daarnaast hebben we - samen met onze kampeerders, familie, vrienden en leveranciers - geld ingezameld voor het goede doel. We zijn bijzonder fier te kunnen melden dat we met z'n allen 10.000 euro kunnen schenken aan Zorghuis Oostende en aan Huis aan zee in De Haan", laat Els Casier weten.





(LBB)