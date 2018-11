Veertig maanden cel voor ex-boekhouder Novabil wegens gesjoemel 13 november 2018

Een voormalig boekhouder van Volvoverdeler Novabil uit Kortrijk is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 40 maanden en een boete van 3.000 euro omdat hij voor zo'n 3 miljoen euro betalingen van klanten in eigen zakken zou hebben gestopt. De 60-jarige man uit Bredene bekende dat hij meewerkte aan een fraudesysteem binnen het bedrijf maar ontkende geld in eigen zakken te hebben gestoken. De rechter veegde dit van tafel en veroordeelde hem ook tot terugbetaling van 3 miljoen euro.





De bom bij Novabil, concessiehouder van Volvo met vestigingen in Kortrijk, Waregem en Moeskroen, ontplofte eind 2014. Bij een BTW-controle bleken er tal van onregelmatigheden in de boekhouding. Volgens het openbaar ministerie kwam aan het licht dat de boekhouder, die er tussen 2003 en 2013 werkte, regelmatig cash geld of bankcheques van klanten verduisterde door op eigen rekening of die van één van zijn vennootschappen te storten. In totaal voor zo'n drie miljoen euro. Geld dat volgens Novabil spoorloos is want de vennootschappen zijn ondertussen verkocht aan een Chinese groep op de Seychellen.





De boekhouder bekende dat hij meewerkte aan een fraudesysteem maar volgens hem gebeurde dat met medeweten van Novabil en haar zaakvoerder om de fiscus te kunnen oplichten, extra BTW te kunnen recupereren en met een zwarte kas te kunnen werken om commissies van verkopers te kunnen betalen. Novabil ontkende dit op haar beurt categoriek.





