Vandalen opgepakt bij 't Strandhuys 11 juni 2018

Vandalen hebben zaterdagavond lelijk huisgehouden aan beachbar 't Strandhuys in Bredene.





"Iets voor 22 uur kregen we een inbraakalarm via onze gsm", zegt uitbater Jan Willemsen. "We hebben meteen de politie gebeld met de vraag of zij een kijkje konden gaan nemen. Nog geen tien minuten later belden ze terug, met goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws was dat zes van de acht ramen ingeslagen waren. Het goede nieuws was dat drie daders ter plaatse opgepakt werden."





Het ging om drie Franstaligen die ladderzat waren. Ze gaven de feiten inmiddels toe. "De politiezone Bredene/De Haan heeft puik werk verricht en dat mag gezegd worden", aldus nog Willemsen. "Nu maar hopen dat de vandalen de schade kunnen vergoeden. Ik ben op zijn zachtst gezegd furieus, want dit betekent veel extra werk en last voor ons." (BBO)