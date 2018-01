Van Kiss tot Kermit: bonte bende duikt zee in BREDENSE NIEUWJAARSDUIK OOK DIT JAAR WEER SPEKTAKEL LEEN BELPAEME

02u31 20 Benny Proot Ook de bandleden van Kiss zijn voor geen kleintje vervaard. Zelfs in het koude zeewater spat de rock-'n-roll ervan af. Bredene 300 durvers zijn zaterdag het koude zeewater ingedoken. De moedigste ijsberen hielden het 15 minuten vol. Zo'n 1.000 toeschouwers sloegen alles warm ingeduffeld gade. Want er was wat te zien: zelfs de bandleden van Kiss en Kermit de Kikker zakten naar Bredene af.

Met een watertemperatuur van zeven graden, geen wind en een kalme zee waren alle ingrediënten aanwezig voor een ideale nieuwjaarsduik. Zo'n dertig vrijwilligers van het Rode Kruis, Kajakclub de Waterratjes, duikclub Duikernikkers, een dokter en de Bredense redders stonden paraat om de veiligheid te garanderen. "Dat is voor ons een absolute prioriteit. We serveren op voorhand ook geen alcohol, en we hebben wat dat betreft ook een afspraak met de beachbar. Alcohol zet de bloedvaten open en dat is heel ongezond als je het koude water ingaat", zegt organisator Clement Simoen, voorzitter van de Bredense Bruinvissen.





Benny Proot Kermit de Kikker en Miss Piggy hebben het duidelijk naar hun zin.

Hier kan je opvallen

Er was ook helemaal geen alcohol nodig voor een leuke sfeer. Danielle Deley zorgde voor een stevige opwarming, iedereen deed gretig mee en de ambiance liet niet lang op zich wachten. De meeste deelnemers hadden dan ook hun best gedaan om zich origineel uit te dossen. Er waren ook prijzen voor de best verklede ijsbeer en ijswelp. Steve Vanhecke uit Oostende won als zanger van Kiss de prijs van best verklede ijsbeer. Samen met drie vrienden uit Waregem stal hij de show. "Vorig jaar zijn we als de Daltons gekomen, nu was het Kiss. Ik kom graag naar Bredene omdat de nieuwjaarsduik eerder kleinschalig is. Hier kan je nog opvallen, met dank aan mijn moeder die het kostuum heeft gemaakt", vertelt Steve. "Maar we komen vooral voor de leute. Je kan eens je verstand op nul zetten."





De dappere leden van duikclub Delphinus bleven het langst in het water. Een eer die ze graag in ontvangst namen. Ze vielen niet enkel op door hun opvallende gele hoeden, maar vooral door het enthousiasme waarmee ze het een kwartier volhielden. "Het is zéker plezant", vertelt Steven Claeys. Waarom ze naar Bredene komen? "Het water is hier kouder", lacht de bende vrolijk. Na de duik werd er uiteraard wél een glaasje gedronken.