Van Duivelse sigaren tot shirt Lukaku GRATIS EXPO OVER NATIONALE PLOEG IN CENTRUM STAF VERSLUYS TIMMY VAN ASSCHE

22 juni 2018

03u07 0 Bredene Van Duivelse sigaren uit de tijd van Guy Thys tot échte truitjes van Kompany of Lukaku, de gratis overzichtsexpo over de Rode Duivels in het Staf Versluyscentrum heeft werkelijk alles. "Extra troef? Je kan een match van de Duivels op groot scherm bekijken en daarna meteen ook de expo bezoeken."

Wie meer wil dan het WK voetbal op tv, moet zeker afzakken naar het Staf Versluyscentrum voor 'Belgian Devils'. Deze overzichtsexpo brengt hulde aan de geschiedenis van de nationale voetbalploeg van 1895 tot vandaag. Er worden unieke en knotsgekke verzamelobjecten van de jaren 60 tot nu uitgestald, allemaal uit privécollecties.





Rokende bondscoach

"Je kan het zo gek niet bedenken: luciferdoosjes, sigaren, deksels van confituurpotten, kussens, singles, bier- en colablikjes en poppen", zegt samensteller Pieter De Wulf. "Moeilijk te geloven dat de Belgische voetbalbond vandaag sigaren op de markt zou brengen, maar dat is exact wat er gebeurde toen de rokende bondscoach Guy Thys aan het roer stond." Los van de leuke gadgets pakt de zomerexpo ook uit met enkele items met grote geschiedkundige waarde. Zoals de echte pet of 'cap' van Oostends doelman Pol Gernaey uit 1953. Destijds ontving elke Rode Duivel een pet met daarop één ster per gespeelde interland.





Drie weken op de boot

Mooie verhalen zijn er ook, zoals de geschiedenis van de Belgische deelname in 1930 in Uruguay. "Er waren toen geen kwalificatiewedstrijden, landen konden zich gewoon inschrijven. Maar in Europa was er geen interesse omdat de reis per boot moest gebeuren. Uiteindelijk gingen België, maar ook Frankrijk, Roemenië en Joegoslavië toch overstag. De bootreis duurde liefst drie weken." De spelers trainden aan boord en waren behoorlijk ziek toen ze in Zuid-Amerika aan land gingen. Er is een tijdlijn die alle belangrijke gebeurtenissen oplijst aan de hand van met leuke anekdotes. "Die weetjes vind je niet zomaar op Wikipedia terug", knipoogt De Wulf. "We zijn voor die verhalen ook echt in de archieven van de voetbalbond gedoken."





Foto's op de muur

De expo speelt in op de wedstrijden van de Rode Duivels, die bij het Staf Versluyscentrum op groot scherm worden getoond. "Op de muur van het centrum brachten we foto's samen van 700 spelers die ooit voor ons land werden geselecteerd. Hiermee willen we voetbalfans naar binnen lokken. Je kan dus een wedstrijd op groot scherm combineren met een bezoek aan de expo - allemaal gratis. We pakken tijdens de expo uit met truitjes van Mignolet, Kompany, Alderweireld en Lukaku. Alle shirts werden effectief door de spelers gedragen tijdens een wedstrijd. Mooi toch, dat je de spelers live aan het werk ziet en meteen hun truitjes kan bewonderen?"





'Belgian Devils' is elke dag te bezoeken tot en met 15 augustus. De organisatoren mikken op 10.000 bezoekers.