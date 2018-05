Vakantiepark op strand: bittere ernst of ludieke stunt? 12 mei 2018

02u44 0

Op het kruispunt van de Parklaan en de Driftweg in Bredene staat sinds gisteren een opvallend bord ter aankondiging van het vakantiepark 'Camp Hope' op het strand nabij de surfclub Twins in Bredene. De kostprijs bedraagt 19.660.000 euro en de eerstesteenlegging is al op 29 juni dit jaar gepland.





Bittere ernst of een ludieke stunt? De gemeente Bredene onthoudt zich voorlopig van alle commentaar en wil pas communiceren op de aangekondigde infoavond op maandag 14 mei in het Staf Versluyscentrum.





Het bord doet alvast denken aan een stunt van de Ichtegemse Revue eerder dit jaar.





Die plaatse in maart borden 'Te koop: 16 royale luxeappartementen met zicht op zee' aan een bouwproject in Ichtegem.





Uiteindelijk bleek het de aankondiging van de jaarlijkse revue.





(BBO)





Meer over Bredene

human interest