Trendy interieurzaak ‘Lett’ in Kapelstraat:

“Voor wie een Pinterest-waardig interieur wil” Timmy Van Assche

07 februari 2019

16u43 0 Bredene Met Lett openen Carl Van Heuverzwyn en Jani Parmentier een gloednieuwe meubel- en interieurzaak in Bredene. “We zetten volop in op sociale media en onze website.”

Onlangs opende in de Kapelstraat 173 Lett de deuren, een verwijzing naar het Noorse woord voor ‘licht’. Het winkelconcept werd bedacht door het koppel Carl Van Heuverzwyn (25) en zijn vriendin Jani (24). “Met onze winkel willen we betaalbaar Scandinavisch design brengen voor jongeren die de stap zetten om alleen te gaan wonen. Natuurlijk kan ook het iets oudere publiek hier zijn ding vinden. Wij willen aantonen dat designmeubelen niet duur hoeven te zijn. Behalve tafels, stoelen en zetels, hebben we ook verlichting, decoratie en zelfs planten en boeken.”

In de showroom kan je alvast veel woonideeën opdoen. “Maar onze hoofdwinkel is onze website. Kijk, in de showroom kan je bijvoorbeeld een bepaald type stoel uitproberen, maar op de site staan alle kleuren. We zetten ook in op sociale media. We richten ons op millennials die kiezen voor een Pinterest-waardig interieur. Hierbij denken we aan minimalisme, met een speels contrast tussen wit-zwart en zachte pastelkleuren. Er wordt gewerkt met invloeden uit de natuur zoals hout, marmer, wol en planten.” Vanaf 150 euro levert de winkel ook gratis aan huis.

Waarom Bredene?

Toch opvallend dat net de Bredense Kapelstraat de locatie vormt. “Wij willen een meerwaarde vormen voor de kustgemeente. Er was echt wel ruimte voor een zaak als de onze. Bovendien kan je hier op vrijdag en zaterdag terecht voor een drankje en zijn we een heuse ‘concept store’”, zegt Carl. “Onze meerwaarde zit in de service. Wij komen aan huis interieuradvies geven en zorgen ter plaatse ook voor de montage.” De showroom is open van woensdag tot zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. Meer info: www.lett-interior.be.