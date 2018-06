Tour nog niet uitgefietst en al 8.150 euro ingezameld 22 juni 2018

03u08 0 Bredene Bredenaar Luk Van Canneyt heeft al 3.150 kilometer van zijn totale tocht van 4.800 kilometer afgelegd en zamelde zo al 8.150 euro invoor het goede doel.

De Bredenaar is op 2 juni vertrokken voor zijn eigen Tour de France ten voordele van het Kinderkankerfonds Het opzet was om in één maand de landsgrenzen van Frankrijk af te rijden, ofwel 4.800 km, 51 cols, 50.000 hoogtemeters. "Ik heb de 51 cols al achter de rug. Dat ging een pak vlotter dan gedacht, want ik heb nu niet echt het lichaam van een klimmer. Ik rij dan ook op mijn eigen tempo en op hartslag. Ik voel me nog heel fit", aldus Van Canneyt, die op schema zit. Er werd al 8.150 euro ingezameld. "Ik durf nu al te dromen van een getal met vier nullen." Al die aandacht was aanvankelijk niet het doel van Luk. "Ik was sowieso van plan om mijn Tour de France te rijden, maar door er nu een goed doel aan te koppelen, kon ik al heel wat geld inzamelen. Het is fantastisch dat veel mensen het goede werk van de vzw willen steunen." Als alles meezit, is Van Canneyt terug thuis op 2 juli. (LBB)