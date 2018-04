Tot 18 maanden cel voor inbrekers die toesloegen bij vrijwilliger palliatief centrum Heidehuis 17 april 2018

02u39 0 Bredene Vier Georgische inbrekers hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 18 maanden en een jaar gekregen voor enkele inbraken die ze vorig jaar pleegden in Bredene.

Eén van de inbraken vond op 12 augustus plaats bij Robert Van Rootselaar (71), die als vrijwilliger werkt in het palliatieve dagcentrum Heidehuis in Sint-Michiels. Ze braken zijn tuinhuis in de Koerslaan open en gingen aan de haal met werkmateriaal, dat hij zou gebruiken om vogelkastjes te bouwen met de mensen in het centrum.





Schadevergoeding

Robert Van Rootselaar stelde zich burgerlijke partij tegen de inbrekers en kreeg gisterenochtend een schadevergoeding van 400 euro toegekend. "Ik stort het integrale bedrag door naar de instelling", kondigde de zeventiger vorige maand al aan.





Twee van de inbrekers zijn tot vandaag spoorloos. Hun kompanen hebben hun aandeel steeds ontkend.





(SDVO)