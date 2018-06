Thuisverpleegster duikt gracht in met auto 19 juni 2018

Een thuisverpleegster is gisteren rond 11.20 uur met haar voertuig in de gracht beland in Bredene. De vrouw reed langs het landelijke straatje Zuid-Oostwijk en verloor in een flauwe bocht de controle over het stuur. Politie en brandweer snelden ter plaatse om de vrouw te bevrijden uit haar auto. "De vrouw zat niet gekneld, maar kon niet op eigen houtje uit het voertuig kruipen door rugproblemen. Ze werd gestabiliseerd en vervolgens bevrijd door de brandweer. Een ambulance bracht de vrouw over naar het ziekenhuis", zegt Dennis Goes, commissaris bij de politiezone Bredene/De Haan. Nadien werd de Toyota Yaris getakeld uit de diepe gracht.





(BBO)