Theoretische rijlessen in het Sociaal Huis 15 februari 2018

Het gemeentebestuur organiseert dit jaar opnieuw gratis theoretische rijlessen. Deze gaan door in het Sociaal Huis van maandag 19 februari t.e.m. donderdag 22 februari. De lessenreeks zal worden verzorgd door autorijschool K.T.A. Wie nog wil inschrijven kan dit via de gemeentelijke jeugddienst via jeugddienst@bredene.be. (LBB)