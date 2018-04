Tentoonstelling rond Bredense straten 06 april 2018

02u43 0

Vorig jaar liet het gemeentebestuur de oude straatnaamborden vervangen. Die krijgen nu een tweede leven tijdens de expo 'De meest iconische stroaten van Brèninge'. De voorbije jaren zijn er in Bredene heel wat straten bijgekomen. De wijken zijn sinds midden vorige eeuw naar elkaar toegegroeid. De expo vertelt een aantal bijzondere verhalen over de straten die in Bredene het meest tot de verbeelding spreken. Wist jij hoeveel Joos de ter Beerst betaalde om een straatnaam te krijgen? Wat zijn de oudste en jongste straten van Bredene? En waar ligt de smalste en de breedste straat? Je komt het allemaal nog tot 29 april te weten tijdens de tentoonstelling in het MEC Staf Versluys. (LBB