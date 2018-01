Tachtiger fietst 106.759 km in tien jaar BEKENDE BREDENAAR HOUDT ALLES TOT IN DE PUNTJES BIJ LEEN BELPAEME

02u32 0 Benny Proot René is 85, maar dat weerhoudt hem niet om elke dag gemiddeld 30 kilometer te fietsen. Bredene 85 is hij, en toch vind je René Goethals élke dag op zijn fiets. Hij houdt sinds 2008 nauwgezet bij hoeveel kilometers hij aflegt. Dat is na tien jaar liefst 106.759 kilometer. Dat is gemiddeld zo'n 30 kilometer per dag, élke dag tien jaar lang. Hij kon het zelf amper geloven toen hij het uitrekende. En aan stoppen denkt hij niet.

Als René Goethals een dag niet kan fietsen, dan wordt hij onrustig. Elke dag maakt hij een ritje. De ene dag 19 kilometer, de andere soms zelfs 99. In de winter doet hij het wat rustiger aan, maar in de zomer is hij vaak de hele dag op weg, nog altijd op de fiets waarmee hij nu al 11 jaar rondrijdt. "Ik fietste vroeger ook al, maar sinds 2008 heb ik de tijd om er elke dag op uit te trekken", vertelt de goedlachse René. Hij toont trots zijn schriftjes waarop hij nauwgezet bijhoudt hoeveel kilometers hij fietst. En de cijfers liegen er niet om. In 2008 ging het nog om 7.500 kilometer per jaar, in 2017 al om 13.151 kilometer. 2016 was een recordjaar met 14.615 kilometer in 353 dagen. Een indrukwekkend cijfer voor een kranige tachtiger. En dat is niet het enige wat René opschrijft. Ook alles wat met het onderhoud van zijn fiets te maken heeft, houdt hij bij. "Mijn record is elf nieuwe binnenbanden in een jaar tijd. Uiteindelijk bleek dat mijn buitenbanden de boosdoeners waren en heb ik alles moeten vervangen."





Benny Proot René houdt al 10 jaar lang alles nauwgezet bij.

Twee pillen per dag

2005 was voor René een moeilijk jaar. Door artrose kon hij amper nog wandelen en moest hij na een halve kilometer al van de fiets stappen. "Ik heb toen een artikel gelezen in Het Laatste Nieuws over medicatie die kon helpen tegen artrose. Ik kon al snel opnieuw fietsen. Ik neem nog altijd twee pillen per dag en mijn knieën zien er beter uit dan ooit." Stilzitten is niets voor René. Enkel erg slecht weer kan hem van de baan houden. "Als ik niet kan fietsen, dan maak ik mijn huis schoon en kook ik voor een paar dagen. Dan ben ik weer op mijn gemak. Als ik een halve dag in mijn zetel zit, voel ik dat al aan mijn lichaam."





Koffiepauze

René is een bekende figuur in Bredene. Veel mensen zien hem passeren op zijn dagelijkse ritten, vooral dankzij zijn opvallende pet en trainingsjas. Tijdens zijn lange tochten stopt hij enkel om zijn boterhammen op te eten of iets te drinken. "Ik stop meestal in de Hippo 12 in Bredene voor een koffie. Na 20 minuten fiets ik verder." Veel mensen zijn verwonderd over de inspanning die hij nog doet. "Ze vragen vaak hoeveel kilometer ik afleg, ewel, nu weten ze het ook", lacht René.





Van stoppen wil hij nog niet weten en ook een elektrische fiets komt er niet in. "Ik doe vaak mee aan fietsvakanties. Ik ben onlangs nog vier dagen gaan fietsen in Drenthe. Die elektrische fietsen zijn een ramp. Ze steken iedereen voorbij en als gewone fietser kom je overal als laatste aan. Ik begrijp dat sommige mensen op die manier weer wat kunnen fietsen, maar voor velen is het gemakzucht."