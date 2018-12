Subsidie voor het Huis van het Kind Leen Belpaeme

10 december 2018

17u25 0

Het Bredens Huis van het Kind wordt vanaf 2019 gesteund door de Vlaamse overheid. De gemeente zal jaarlijks een subsidie ontvangen van ongeveer 6.357,99 euro om het Huis van het Kind te ondersteunen en kwalitatief verder uit te bouwen.

“Het Huis van het Kind Bredene is een netwerk van verschillende organisaties en diensten. Het is de bedoeling om in te zetten op de uitbouw van een versterkt en laagdrempelig aanbod voor alle alleenstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar. Het samenwerkingsverband in Bredene doet dit door in te zetten op netwerking, te voorzien in een gezinsondersteunend aanbod en aandacht te hebben voor de toegankelijkheid van het aanbod”, licht burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) toe. “De subsidie zal toelaten om het netwerk te vergroten en nog meer in te zetten op de reële noden in het kader van opvoedings- en gezinsondersteuning en toegankelijkheid van een aanbod op maat van alle gezinnen.”