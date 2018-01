Spuikomlaan krijgt eigen 'postzegelpark' 29 januari 2018

Bredene De aanleg van een nieuwe groene zone op de hoek van de Spuikomlaan en de Polderstraat in Bredene is begonnen. Na de afbraak van de voormalige gemeentelijke werkhuizen vind je er een 'postzegelpark': een stukje groen nabij een buurt of wijk.

Bredene is een jonge gemeente die blijft groeien. Er zijn de voorbije jaren heel wat verkavelingen bijgekomen, maar ook extra natuur is nodig. "We konden op de hoek van de Spuikomlaan en de Polderstraat ook hoogbouw toelaten, maar omdat er in de buurt al heel wat eengezinswoningen zijn bijgebouwd, heeft het schepencollege geoordeeld dat er ook moet geïnvesteerd worden in groen", licht schepen Jacques Deroo (sp.a) toe. "De gemeente bewaakt bij de ontwikkeling van nieuwe zones dat de druk op Bredene niet te groot wordt. Daarom werd het ruimtelijk uitvoeringsplan van de Zeelaan gewijzigd en worden er geen appartementen toegelaten." Op de hoek van de Spuikomlaan en de Polderstraat gaat het wel om een eerder kleine oppervlakte: 735 vierkante meter. "Het stuk grond is niet groot genoeg om er een volwaardig park van te maken, daarom gebruiken we de term 'postzegelpark'. Dat betekent: een klein stukje groen nabij een buurt of wijk." De gemeente investeert ruim 25.000 euro in de aanleg van het nieuwe parkje.





De voorbije zes jaar werd in Bredene al een aantal 'postzegelparkjes' aangelegd. Dat was onder meer het geval aan de rotonde van de Darwin in de Lijsterstraat en in de Oude-Tramstraat. Daarnaast werden het Ramaekerspark en Vicognepark helemaal heraangelegd. En met Grasduinen kwam er enkele jaren geleden een aanzienlijke nieuwe groene zone bij. (LBB)