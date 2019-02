Sport- en cultuurverenigingen laten kinderen proeven van hun werking in de buitenschoolse kinderopvang Leen Belpaeme

19 februari 2019

14u29 0 Bredene De Bredense buitenschoolse kinderopvang start vanaf maart 2019 met een nieuw vrijetijdsproject op vrijdagmiddag.

Elke vrijdagnamiddag zullen in de BKO ‘proevertjes’ aangeboden waarbij kinderen kunnen kennismaken met het aanbod van de verschillende Bredense culturele –en sportverenigingen. Aan de ouders wordt er geen meerprijs gevraagd, enkel de kosten voor de kinderopvang worden gefactureerd. Op deze manier kunnen kinderen proeven van het ruime aanbod van de Bredense verenigingen en zo hun talenten ontdekken. “Daarnaast is het voor de verenigingen een extra gelegenheid om de eigen werking in de kijker te zetten. Een win-winsituatie”, legt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) uit. Sinds enkele jaren verzorgt de Bredense Buitenschoolse Kinderopvang op woensdagmiddag al het vervoer van en naar de externe activiteiten zoals de dansschool, voetbal of de kunstacademie en tijdens de schoolvakantie het vervoer van en naar de sportkampen en speelpleinwerking Jokkebrok. “Op deze manier proberen we kinderopvang en vrije tijd op elkaar af te stemmen. Het zou immers jammer zijn dat kinderen die in onze kinderopvang verblijven verstoken moeten blijven van hun vrijetijdsbesteding”, licht burgemeester Steve Vandenberghe toe.