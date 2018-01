Sofie Ramboer trekt gezamenlijke lijst Open Vld en N-VA 22 januari 2018

Sofie Ramboer, huidig fractieleider van N-VA in de gemeenteraad, zal de gemeenschappelijke lijst van N-VA en Open VLD trekken in Bredene bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat werd bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de partij. Ramboer (39) werkt in het Zeepreventorium in De Haan en is sinds 2016 in de politiek. Ze is relatief nieuw in de politiek, maar wil de uitdaging aangaan. "Ik weet nog niet waar deze uitdaging mij zal brengen, maar ik ben ervan overtuigd dat we een mooi team hebben waarmee we de mensen kunnen overtuigen. Een rol als lijsttrekker brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee, maar ik krijg veel steun vanuit mijn eigen partij en vanuit Open VLD", vertelt Ramboer. De lijst wordt ondertussen positief onthaald. "Veel mensen zijn blij dat er eindelijk een rechts alternatief is voor het huidige bestuur. Er is dan ook veel werk aan de winkel. Ik denk bijvoorbeeld aan mobiliteit en toegankelijkheid van de gemeente." (LBB)