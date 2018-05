Sociale kruidenier geopend 19 mei 2018

De nieuwe sociale kruidenier 't Groot Verschil is gisteren officieel geopend in de Dorpsstraat. Vanaf 22 mei verwelkomen de coördinator en de vrijwilligers dan de eerste klanten om effectief aankopen te doen. Een sociale kruidenier is een winkel waar kwetsbare gezinnen kunnen kiezen uit kwaliteitsvolle producten voor goedkopere prijzen. Klanten zullen er basisproducten voeding, verzorging en hygiëne kunnen kopen of gratis verkrijgen, maar vooral ook even hun verhaal kwijt kunnen bij een kop koffie of soep. Het is een initiatief van het OCMW Bredene in samenwerking met Curieus Bredene vzw/SamenSterker. (LBB)