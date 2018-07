Snor helpt figurant aan gastrol in Nederlandse topfilm 03 juli 2018

Maurice Vermeersch uit Bredene, die als figurant al meespeelde in heel wat films en series, zal nu ook te zien zijn in de nieuwe film De Dirigent. Vorig jaar speelde hij nog mee in een Chinese soap, Mr Right, een film met een miljoenenpubliek. "De film speelt zich rond 1920 en gaat over de eerste vrouwelijke dirigent. Er waren in totaal drie opnames. Ik mocht voor één opname naar Amsterdam en daar kreeg ik zelfs een hotelovernachting. Het was echt een superervaring", blikt Maurice terug. De Bredenaar deed nooit toneelschool, maar wordt vooral gekozen voor zijn snor. "Het is mijn handelsmerk. De regisseur heeft me gekozen voor mijn karakterkop", lacht Maurice. Maurice heeft ondertussen al meegespeeld in vier buitenlandse films. De Dirigent komt op 25 oktober in de Nederlandse bioscopen. (LBB)