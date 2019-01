Sneeuwpret centraal bij kinderen én volwassenen Leen Belpaeme

22 januari 2019

14u42 0 Bredene Vanochtend leek het er even op dat de sneeuw toch niet zou komen, maar een beetje voor 8 uur dwarrelden de sneeuwvlokken massaal naar beneden en werd alles onder een sneeuwtapijt bedolven. De regio bleef grotendeels gespaard van grote verkeersellende en dus stond sneeuwpret centraal. In heel wat scholen werden lessen vervangen door ouderwetse sneeuwpret.

In Bredene geraakte de bus om de leerlingen van De Zandlopertjes Groenendijk naar het zwembad te brengen niet ter plaatse. De zwemles werd dan maar geannuleerd, maar dat vonden de leerlingen duidelijk niet zo erg. Ook in Adinkerke was het een en al sneeuwplezier. Juf Tanja ging met haar kleuters van de eerste kleuterklas van De Leerplaneet naar de Kasteelwijk op sneeuwuitstap. “Het was een fantastische wandeling in dat witte landschap. Ik gooide als grap één sneeuwbal en kreeg er meteen 26 terug”, lacht juf Tanja.

Ook de leerlingen van ’t Brugje, de school voor buitengewoon onderwijs in Veurne, trokken eropuit om van het sneeuwlandschap te genieten. Uiteraard kon een sneeuwballengevecht niet ontbreken. In De Tuimelaar in De Panne startten de lessen ook een half uur later. “Uiteraard mochten de kinderen extra lang van de sneeuwpret genieten”, zegt waarnemend directeur Saskia Ghysel. “Sommige leerlingen maakten een mooie sneeuwpop terwijl andere liever een sneeuwballengevecht begonnen. In de kleuterklas kregen ze een techniekles sneeuwpoppen maken.” In Diksmuide werd dan weer een extra lange speeltijd voorzien. “Het is fantastisch om te zien hoeveel pret de eerste sneeuw onze leerlingen bezorgt”, reageert Charlot Van D’huynslager, directeur van basisschool W’IJzer.

Niet enkel kinderen genoten van de sneeuw. Op het strand en de zeedijk van Oostende waren ondanks de gladde wegen heel wat wandelaars op het strand, maar ook de Westelijke Strekdam bleek een prachtige plek om van het sneeuwlandschap te genieten.

Overal leverden de stadsdiensten de nodige inspanningen om wandelaars, fietsers en automobilisten veilig op weg te helpen. “We trokken erop uit met twaalf personeelsleden om de voetpaden sneeuwvrij te maken en openbare gebouwen, zoals scholen en het stadhuis, toegankelijk te houden. Twee strooimachines verspreidden zout op de wegen in alle deelgemeenten”, luidt het bij de technische dienst.

In Oudenburg was de vrachtwagen met strooizout al vroeg op pad. “Al om 7 uur reed onze strooiwagen uit, ruim vooraleer het begon te sneeuwen”, vertelt schepen Gino Dumon (sp.a). “Een tiental arbeiders hield de voet- en fietspaden sneeuwvrij. Ze hebben uitstekend werk geleverd.”