Seniorenadviesraad Bredene start met wekelijkse Gezondheidswandeling Leen Belpaeme

09 april 2019

Tijdens een Gezondheidswandeling ga je 30 minuten in groep en onder begeleiding op stap. Deelnemers wandelen een kwartiertje heen en terug op een vastgelegd parcours. Bij een gezondheidswandeling doe je aan ‘brisk walking’, wat betekent dat er een stevig tempo wordt aangehouden, waarbij je het lekker warm krijgt maar niet uitgeput raakt. Doorstappen dus op eigen tempo, zodat je nog gemakkelijk een gesprek kan voeren. Deze wandelingen zijn niet alleen goed voor het lichaam maar ook voor de geest. Het bevordert sociale contacten en het samenhorigheidsgevoel, het verbetert de conditie en mobiliteit en helpt zo valpartijen te voorkomen. Er wordt elke donderdag afgesproken aan de Serviceflats Duinenzichterf om 14 uur. Gezondheidswandelen is een initiatief van het Lokaal Gezondheidsoverleg Brugge-Oostende in samenwerking met de Seniorenraad Bredene, dat ijvert voor een gezonde levensstijl.