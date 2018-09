Samenstelling kartellijst N-VA/Open Vld bekend 04 september 2018

Open Vld en N-VA hebben hun gezamenlijke lijst voorgesteld in Bredene. Er staan 15 N-VA'ers op en 10 Open Vld'ers. Sofie Ramboer is lijsttrekker, gevolgd door Anthony De Zutter van Open Vld. Op de lijst staan ook nog Therese Vanneste, bekend voor haar inzet voor zwerfkatten in Bredene, Nathalie Boydens, uitbater van camping Park Costa en fotografe Bea Leurs. "Het is een gezonde mix van jong en oud waarbij alle beroepssectoren vertegenwoordigd zijn, daarmee trekken wij samen vol vertrouwen naar de Bredense kiezer op 14 oktober", klinkt het bij de twee partijen. Het programma maken ze bekend via sociale media. (LBB)