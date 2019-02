Ruim 300 jongeren bezoeken jobbeurs op zoek naar leuke en uitdagende vakantiejob Timmy Van Assche

23 februari 2019

18u33 0 Bredene Zowat 300 jongeren zakten naar de bibliotheek af voor een grote jobstudentenbeurs. “Behalve werkgevers en jongeren met elkaar in contact brengen, zetten we meer in op het verspreiden van informatie rond vakantiejobs”, zegt Kenzie Brackx van de jeugddienst.

De jobstudentenbeurs wordt al dertig jaar georganiseerd, waarvan tien jaar in de bibliotheek. Net geen twintig werkgevers tekenden present. Het gemeentebestuur van Bredene bood jobs aan, bijvoorbeeld voor de buitenschoolse kinderopvang, en ook plaatselijke bedrijven, zoals supermarkten Albert Heijn en Lidl. Ook werkgevers van buiten de gemeente kwamen er zichzelf voorstellen, zoals Sunparks en brasserie La Potinière in De Haan of het Oostendse stadsbestuur. Ook interimkantoren waren logischerwijs van de partij. “Ons bedrijf veranderde onlangs van naam, van T-interim naar Agilitas. Ook voor ons is het een kans om onze werking in de kijker te zetten", vertellen consulenten Sophie Vanderwee en Hannelore Bulcke.

Open blik

Maar alles draaide natuurlijk rond de jongeren vanaf 15 jaar die op zoek zijn naar een studentenjob. “Tijdens de beurs kan je in gesprek gaan en solliciteren”, vertelt Sylvie Raemdonck (17). “Ik kom eigenlijk met een open blik naar de beurs en heb niet meteen een specifieke functie op het oog.” Ook Amber Klein (16) zoekt een job. “Ik heb vorig jaar als verkoopster gewerkt en zoek nu opnieuw een job met een sociaal tintje. Op dit moment volg ik een cursus tot animator en ik overweeg dan ook sterk om te solliciteren naar een job om met kinderen te werken.”

Juridische info

De organiserende jeugddienst is alvast tevreden met de ruime opkomst. “Nochtans is de doelgroep vanaf 15- en 16-jarigen het moeilijkst te bereiken, hoor. Vroeger gingen medewerkers flyers uitdelen bij de schoolbussen, nu hebben we hard ingezet op sociale media. En dat heeft duidelijk gewerkt", vertelt Kenzie Brackx van de jeugddienst. “Behalve werkgevers, waren de VDAB en vakbond ACV van de partij om wat meer wettelijke info omtrent studentenjobs te geven. En via workshops leren ze bijvoorbeeld een cv en sollicitatiebrief schrijven of een jobinterview voor te bereiden. Elke bezoeker krijgt een overzichtelijke brochure met daarin alle jobs."