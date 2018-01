Rouwregister geopend na overlijden Hubert Beuselinck 02u46 0 Foto Benny Proot Hubert Beuselinck.

De voorzitter van het Bredense Rode Kruis Hubert Beuselinck is op 63-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. "In april 1966 zette Hubert zijn eerste stappen in het Rode Kruis. Nu, bijna 52 jaar later was hij, tot op zijn laatste dag gebeten door de Rode Kruismicrobe", zo lieten de vrijwilligers van het Rode Kruis gisteren weten. Hij is op 9 januari gestorven na een strijd van 20 maanden tegen kanker. Toch bleef hij zich al die tijd inzetten. Hij verloor zijn been en werd afhankelijk van zijn rolstoel, maar dat kon Hubert niet tegenhouden om de dynamische afdeling verder te leiden. "Zelfs na een week chemo in het ziekenhuis sprong hij op weg naar huis nog even binnen in het lokaal", vertelt goede vriend Johan Lambersy. De vechtlust waarmee Hubert in het leven stond was ongelofelijk. "In december kreeg hij het verdict dat hij nog enkele weken te leven had. Hij heeft de kerstdagen nog goed doorstaan en leefde toe naar zijn verjaardag op 6 januari. Daarna is het snel gegaan."





We spraken Hubert nog in april toen de jaarlijkse stickerverkoop in Bredene op gang werd getrokken. Hubert straalde en was fier op zijn vrijwilligers. Hij was als vrijwilliger aanwezig bij veel grote rampen in de regio. Op 6 maart 1987 was hij als één van de eerste aanwezig na de ramp met de Herald of Free Enterprise.





"We hadden die avond een oefenavond en toen het bericht binnenkwam zijn we onmiddellijk vertrokken. Ik was ook bij de aircrash op de luchthaven van Oostende en het Heizeldrama. Bij de Herald waren er 193 doden, maar we konden ook veel overlevenden helpen. Zo'n gebeurtenis kruipt echt wel in je kleren. Ik ben nadien gevoeliger geworden", vertelde Hubert daarover. Er werd een rouwregister geopend in het gemeenschapscentrum in Bredene net voor de ingang van het lokaal van de Bredense Rode Kruisafdeling. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 16 januari om 11 uur in Rouwcentrum Servaty in de Prof. Jozef Vercoulliestraat 51. (LBB)