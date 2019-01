Roemenen krijgen jaar cel voor diefstallen in Bredene BBO

14 januari 2019

14u58 0 Bredene Twee Roemenen van 26 en 24 jaar zijn op de Brugse rechtbank veroordeeld tot 1 jaar celstraf en 800 euro boete voor een reeks diefstallen in Bredene. Ze sloegen onder meer toe in de Action, schoenenwinkel vanHaren en een fietsenwinkel.

Emil Sebastian T. en Cristian L. werden eigenlijk betrapt toen ze in Brugge als wanbetalers van de trein richting Brussel werden gegooid. Ze konden geen treinticket betalen, maar hadden wel een elektrische damesfiets en een mountainbike van het merk BTwin bij zich. De politie begon hen te fouilleren en vond in hun rugzakken ook spullen uit de Action, schoenen en een nieuwe zonnebril. Al snel bleek dat alles wat ze bij hadden gestolen was, al ontkenden ze dat. Ze hadden de spullen naar eigen zeggen gekregen of gevonden langs straat. Maar bij de onderzoeksrechter legden de twee alsnog bekentenissen af. Ze zitten nog steeds in voorhechtenis.

Op 24 augustus hadden de twee een steeltocht gehouden in enkele handelszaken in Bredene, onder meer in het shoppingcenter in de Brugsesteenweg. De twee verklaarden op de rechtbank dat ze naar de kust waren gekomen om te feesten. Ze sliepen enkele nachten op camping Esmeralda in De Haan. “Die diefstallen pleegden we onder invloed van alcohol. Het was nooit de bedoeling om hierheen te komen om te stelen”, aldus een van de twee tijdens het proces. De rechter veroordeelde hen. Allicht komen ze binnen enkele maanden vrij, gezien hun voorhechtenis van de effectieve straf wordt afgetrokken.