Resto Review: Brasserie Duinenhoeve Leen Belpaeme

16 januari 2019

08u00 0 Bredene Brasserie Duinenhoeve opende in het najaar de deuren. De brasserie ligt in de campingzone en is daardoor wat moeilijk te vinden, maar is zeker de zoektocht waard. “Hier staan uw kinderen centraal”, staat er ook op de website. Wij namen de proef op de som.

Voor mensen met kinderen klinkt het zinnetje op de website als muziek in de oren. Wij brengen een levendige 4-jarige mee naar de zaak in Bredene. Geen beter proefkonijn om te weten te komen of Brasserie Duinenhoeve haar belofte ook kan waarmaken. We reserveren voor twee personen en een kindje. Als we aankomen, staat onze tafel klaar mét een aangepaste kinderstoel perfect op maat van ons proefkonijn. Er ligt ook een leuke placemat. De kinderkaart biedt heel wat opties, maar zoals dat vaak gaat bij kindjes is de keuze snel gemaakt. Spaghetti. Nee, geen fishsticks, balletjes in tomatensaus of ander lekkers, spaghetti.

Voor de volwassenen duurt het kiezen iets langer. Er is een menu, maar door een grotere opkomst dan verwacht zijn de meeste gerechten al niet meer te bestellen. We kiezen uiteindelijk als voorgerecht voor de carpaccio van rund met rucola en parmezaan en de garnaalkroketten. Als hoofdgerecht gaan we voor een pannetje van dagverse noordzeevis en een rundsstoofpotje. Het zijn klassiekers, maar als die goed klaargemaakt zijn, is dat geen probleem. We moeten even wachten, maar de zaak zit dan ook volledig vol en in de open keuken kan je zien dat chef Lennert de handen vol heeft.

Het lange wachten valt onze kleine tafelgenoot niet al te zwaar. We vragen voor de zekerheid of hij terecht kan in de kinderhoek achteraan de zaak, en het antwoord levert de uitbaters opnieuw heel wat punten op. “Kinderen mogen lopen waar ze willen.” In de hoek staan een computer met leuke spelletjes en een speeltafel, en aan de muur hangen ook enkele spelletjes. Het duurt dan ook even voor de kleine man terug aan tafel komt. Wij genieten intussen van het aperitief.

De kinderspaghetti komt mee met ons voorgerecht en verdwijnt vlotjes naar binnen. Ook de carpaccio en de garnaalkroketten zijn bijzonder smakelijk. Na het eten verdwijnt de kleine proever terug naar de speelhoek. Het hoofdgerecht volgt snel. Het vispannetje en het stoofpotje zijn heerlijk. De porties zijn meer dan voldoende en de smaken zitten goed. Geen tierlantijntjes bij Brasserie Duinenhoeve, maar lekkere en eerlijke gerechten aan een redelijke prijs. Als dessert komt er nog een chocolademousse. Perfect om deze lunch af te sluiten.