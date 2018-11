Recept: zalm met zeewier 13 november 2018

02u24 0

Ingrediënten:

1 stuk zalm met vel,





suiker en zout





een scheut whisky,





een vel nori,





eikenwier





dille.





Bereidingswijze:

Verwijder het buikvet van de zalm en leg hem in een schotel, met de velkant naar beneden.





Mix dille, gedroogd zeewier en een snuifje suiker en twee snuifjes zout in een blender tot je een groene korrelige massa krijgt. Wrijf er de zalm mee in en besprenkel met een scheutje whisky. Dek af en laat 24 uur lang pekelen in de koelkast.





Spoel af onder koud stromend water. Verwijder daarna het vel en snij de zalm in 2 stukken. Rol de zalm in nori. Plaats opnieuw afgedekt in de koelkast. Snij de zalm in dunne plakjes. Neem het eikenwier en pocheer het tot het mooie groene kleur krijgt. Laat het afkoelen in ijswater en dresseer onder je zalm.





(EV)