Rapper Tizik scoort met 'Ier in Breeninge' 18 augustus 2018

Bredene De Bredense rapper Tizik, alias Frederick Hallemeesch (28), heeft een nummer en bijhorende videoclip uitgebracht over zijn gemeente. Het filmpje is ondertussen al enorm veel gedeeld op Facebook.

Tizik is ondertussen twee jaar bezig met zijn muziek. "In mijn tienerjaren was ik al bezig met rappen, maar twee jaar geleden heb ik het weer opgepikt", vertelt Frederic. 'Ier in Breeninge' is zijn tweede officiële nummer. "Ik werk samen met een beatmaker uit Kortrijk, West Kop. Ik maak nummers op zijn beats. Ier in Breeninge kwam heel spontaan en van daaruit ben ik verder beginnen schrijven. Ik wou een luchtige feelgoodsong over Bredene om te tonen hoe het hier wonen is. Sinds september 2014 woon ik hier en ik wil hier niet meer weg. Je voelt je onmiddellijk betrokken bij alles wat er gebeurt."





Locaties

In de videoclip zijn heel wat Bredense locaties en mensen te herkennen. "Elke inwoner herkent zijn gemeente en dat verklaart ook wel het succes. We hebben onder meer de authentieke tramhalte in beeld gebracht en ook het naaktstrand mocht niet ontbreken. Dat is uniek aan Bredene." Tizik is blij met het succes. "Maar oorspronkelijk was de track vooral bedoeld als uitlaatklep. Door de hype proberen we de clip nu wel te pushen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken." (LBB)