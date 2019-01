PVDA maakt lijsttrekkers en slogan bekend Leen Belpaeme

20 januari 2019

PVDA verzamelde zaterdag in Bredene voor hun nieuwjaarsreceptie. Tegelijkertijd werd ook de campagne voor de federale en Vlaamse verkiezingen afgetrapt met de bekendmaking van de slogan ‘Stem fenomenaal sociaal’ en de lijsttreksters. Ilona Vandenberghe uit Oostende (54) zal de lijst trekken voor het federaal parlement in West-Vlaanderen. Ze was bij de lokale verkiezingen ook lijsttrekker, daarnaast is ze leerkracht volwassenonderwijs Spaans en voorzitster PVDA Oostende. Natalie Eggermont (30) uit Kortrijk zal de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement trekken. Ze is spoedartse bij AZ Delta, klimaatactiviste en auteur van het boek ‘Climate Express. Sporen van verandering’ maar ook medepresentatrice van de docu ‘Watt’ op Canvas. De Vlaamse lijst wordt aangevuld met Ronny Saelen (58) uit Roeselare, Charlotte Eerebout (29) uit Oostende en Marino Doebbels (48) uit Houtave. Federaal staat Patrick Baekelant (58) uit Kortrijk op plaats 2, Bieke Lantsoght (37) uit Brugge op 3 en Peter Degand (44) uit Menen.