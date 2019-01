Publiek revue geniet na met koffie en taart Leen Belpaeme

07 januari 2019

20u33 0

Het publiek van de Bredense revue kon zich ook gratis inschrijven op de koffie en taart namiddag van de Bredense Reveu in samenwerking met thuisverpleging Zorg Op Maat. Een 300-tal mensen waren zaterdag 5 januari aanwezig in MEC Staf Versluys. De namiddag werd aan elkaar gepraat met de nodige grappen van Sas of Glenn Dangreau en Torre of Alain Lynneel en er was ook een gratis tombola met een 250-tal prijzen die geschonken waren door de sponsors van de revue.