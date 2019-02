Provincie onderzoekt fietssnelweg tussen Oostende en Zeebrugge Leen Belpaeme

26 februari 2019

17u23 0 Bredene De provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid hebben 100.000 euro voorzien om de aanleg van een fietssnelweg te onderzoeken tussen Oostende en Zeebrugge langs de Koninklijke Baan (N34). Binnen de studie wordt ook de herinrichting van deze kustbaan bekeken.

Er werd in het verleden al vaker nagedacht over de invulling van de Koninklijke Baan. In 2015 opperde burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe om een fietssnelweg aan te leggen langs de kust. “Dat idee werd toen weggelachen door minister Ben Weyts (N-VA) Dat is tekenend voor zijn beleid. Hij vindt de kust niet belangrijk en hij investeert liever in de kunststeden. Het idee is daarna wat in de koelkast beland”, blikt Vandenberghe terug. In 2017 kwam het idee terug op het kustburgemeesteroverleg en daarna ging de provincie ermee aan de slag. Het zou echt een meerwaarde betekenen want nu is het een moeilijk parcours om van De Panne naar Knokke te rijden. Onder andere in Bredene is het heel druk in de Kapelstraat tijdens de zomermaanden.”

De provincie pikte het idee op en trok naar de Vlaamse minister voor Mobiliteit, ook Ben Weyts. “Op zijn administratie waren ze het idee wel genegen. We willen de fietssnelweg weliswaar vooral aanleggen als oplossing voor woon-werkverkeer tussen Oostende en Zeebrugge. De rest van het traject kan ook een meerwaarde bieden, maar dat wordt momenteel nog niet onderzocht”, vertelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Studiebureau Arcadis is momenteel bezig met een studie, die een jaar zal duren. Ze werken daarvoor nauw samen met de betrokken gemeenten. “De studie is in november gestart en de stuurgroep met de verschillende betrokken diensten komt nu voor het eerst samen. We hebben vier concrete ambities. Zo is het de bedoeling om verschillende mobiliteitssystemen op elkaar af te stemmen zoals tram, autoparkings en fietspaden. De fietssnelweg moet ook passen in het fietsroutenetwerk en mooi aansluiten op eventuele zijaderen. We moeten ook oog hebben voor de harmonie tussen recreatief fietsverkeer en woon-werkverkeer. Beide stromen zorgen in de drukke maanden wel eens voor wrevel. Een fietssnelweg moet ook comfortabel zijn en minimum vier meter breed.”

Binnen de studie wordt meegenomen of delen van de Koninklijke Baan kunnen heringericht worden. Het tracé zou sowieso de N34 volgen. “Momenteel is het zo dat op verschillende stukken van de Koninklijke Baan witte arcering werd aangebracht. Dit zijn nuttelozen stukken verharde oppervlakte. We kunnen binnen de studie kijken hoe we deze kunnen gebruiken voor de fietssnelweg of om aan natuurontwikkeling te doen”, zegt Vanlerberghe nog.

De studie is nog maar in een beginfase. “Eind dit jaar zou er een ontwerp kunnen zijn. Wat er daarna gebeurt hangt ook af van de verkiezingen in mei. In de huidige context staat de provincie samen met de Vlaamse overheid in voor de kosten, maar daarover is nog geen duidelijkheid.”